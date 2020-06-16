В Крыму в предстоящем курортном сезоне, несмотря на пандемию коронавируса, цены на отдых не поднимутся. Об этом в эфире программы 60 минут заявил генеральный менеджер Mriya Resort & SPA в Ялте Самвел Саруханян.

В Крыму в предстоящем курортном сезоне, несмотря на пандемию коронавируса, цены на отдых не поднимутся. Об этом в эфире программы "60 минут" заявил генеральный менеджер Mriya Resort & SPA в Ялте Самвел Саруханян."В этом сезоне у нас ценовая политика не изменилась", — заверил представитель отеля. А высокий ценник на сайте он объяснил тем, что там выложены, скорее всего, дорогие категории номеров. Поэтому создается впечатление, что отдых подорожал.Саруханян отметил, что на данный момент отель Mriya Resort & SPA почти полностью загружен, основное бронирование идет на октябрь-ноябрь месяцы.Говоря о комплексе мер, предпринятых руководством отеля для комфортного отдыха гостей, он сообщил, что это порядка 500 позиций. Но главной мерой, конечно, является обязательное тестирование всех отдыхающих на антитела."Надеемся, что все мероприятия, которые на территории комплекса реализованы, найдут правильное отражение у наших гостей", — добавил представитель отеля."Безусловно, отдыхающие приезжают к нам с опаской. Наша задача – сделать их отдых безопасным. И это обязательно будет замечательный отдых на берегу Черного моря", — заверил Саруханян.