В семье Петра Порошенко несчастье. Его отца госпитализировали в киевскую больницу с инсультом.

В семье Петра Порошенко несчастье. Его отца госпитализировали в киевскую больницу с инсультом.Политолог Тарас Березовец рассказал, что у отца пятого президента Украины, 84-летнего Алексея Ивановича, случился геморрагический инсульт. На данный момент его состояние стабильное. За Порошенко-старшим наблюдают врачи. Стоит отметить, что информацию о заболевшем Алексее Ивановиче пока не подтверждает ни один источник.Алексей Порошенко родился 11 июня 1936 года в селе Сафьяны, которое находится в Румынии. Он был советским и украинским хозяйственным деятелем. Некоторое время являлся депутатом Винницкого областного совета. В 2009 году Алексей Иванович получил звание "Герой Украины", за пять лет до того, как его сын стал лидером страны.Что касается Петра Порошенко, то сейчас он является председателем партии "Европейская справедливость". Недавно сообщалось, что экс-президента Украины из-за "явно преступного приказа", который он отдал в 2018 году.15 Июн 2020 в 2:37 PDTПо мнению Петра Алексеевича, Госбюро расследований, которое и сделало заявление о возможном задержании бывшего лидера Украины, загнало себя в угол. Ведь какие-либо обвинения в его адрес может выдвигать лишь генпрокуратура.