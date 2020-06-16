Звезда сериала Проект Анна Николаевна объяснила, почему не спешит замуж. Зоя Бербер получила предложение руки и сердца, но возлюбленному отказала.

Звезда сериала "Проект "Анна Николаевна" объяснила, почемуне спешит замуж. Зоя Бербер получила предложение руки и сердца, новозлюбленному отказала.В июне 2015 году Зоя Бербер родила дочь Надю. Отцом девочкистал сценарист сериала "Реальные пацаны" Александр Синегузов. Зоя и Александрвместе воспитывают дочь, однако официально оформлять отношения не спешат.По словам Зои Бербер, вопрос замужества для нее запутанный.Она в какой-то степени понимает героиню фильма "Сбежавшая невеста". В картинеперсонаж, которого играет Джулия Робертс, оставляет очередного жениха у алтаряи считает себя ненормальной. "У меня на тему брака стоит какой-то блок. Явопрос замужества всегда обхожу стороной", – призналась звезда сериала "Проект "Анна Николаевна".Артистка подчеркнула, что избранник предлагал ей отправитьсяв ЗАГС, однако она ответила отказом. Зоя добавила, что возлюбленный решилжениться только после рождения ребенка. "Видимо, мне хотелось до", – улыбнуласьБербер.Между тем артистка хотела бы погулять на собственной свадьбе.Знаменитость не исключает, что когда-нибудь будет невестой на пышном торжестве."Кажется, я всех удивлю", – добавила Зоя.12 Июн 2020 в 11:59 PDTАктриса сериала отметила, что " АлександрСинегузов – идеальный отец. В воспитание наследницы он погружен не меньше Зои.Дочь пары – аллергик, в связи с этим Синегузов занимается составлениемспециального меню для малышки, разбирается в медикаментах. "Большую частькаких-то действий, которые должна совершать женщина, делает он", – сказалаартистка.Александр с пониманием относится к тому, как Зоя увлеченапрофессией. По словам актрисы, не каждый мужчина вытерпит постоянное отсутствиеизбранницы рядом.