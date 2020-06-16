Один из турниров категории Большого шлема - Открытый чемпионат США по теннису все-таки состоится. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо дал одобрение на проведение престижного турнира.

Один из турниров категории Большого шлема — Открытый чемпионат США по теннису все-таки состоится. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо дал одобрение на проведение престижного турнира.US Open будет проходить в Нью-Йорке. Старт Открытого чемпионата США состоится в изначально запланированные календарем сроки — 31 августа. Финальные встречи соревнований состоятся 13 сентября. Теннисисты будут выявлять сильнейших при пустых трибунах, поскольку вход для зрителей будет закрыт.Сам Куомо в своем Twitter написал: "Организаторы предпримут экстраординарные меры предосторожности для защиты игроков и персонала. Будут организованы тесты, регулярная уборка. Также будут расширены пространства в раздевалках, налажено размещение теннисистов и работа транспорта".Напомним, что ранее организаторами US Open рассматривали разные варианты с проведением турнира. В их числе прорабатывался вариант с его переносом из Нью-Йорка в другой американский город.Надеются на возвращение тенниса и во Франции, где должен состояться Rolland Garros. Турнир также был перенесен — с мая на сентябрь. Организаторы Открытого чемпионата Франции питают надежду на то, что теннисисты и вовсе выступят при полных трибунах. Старт турнира ожидается в конце сентября.