Александр Овечкин переехал в США в начале 2000-х годов. Несмотря на то, что он привык к местной жизни, он сказал, чего ему не хватает.

Александр Овечкин переехал в США в начале 2000-х годов. Несмотря на то, что он привык к местной жизни, он сказал, чего ему не хватает.Во время прямого эфира с телеведущей Юлией Бордовских в "Инстаграм" Александр Овечкин признался, что очень скучает по русской культуре. Кроме того, ему не хватает менталитета, присущего жителям России.Александр также отметил, что за 15 лет Соединенные Штаты Америки изменили его. Хоккеист стал совершенно другим человеком. Раньше он жил для себя, а сейчас сфокусировал все свое внимание на жене и детях.Интересно, что несколько месяцев назад посол США в РФ Джон Салливан поблагодарил Россию за мастерство Овечкина. Представитель Америки признался, что всегда вспоминает о хоккее, когда думает об общих интересах России и США.Овечкин является нападающим "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. Несколько лет назад благодаря спортсмену команда впервые заполучила Кубок Стэнли. Всего в Национальной хоккейной лиге на счету у Александра 706 голов.1 Янв 2019 в 9:36 PSTНапомним, недавно Александр Овечкин одержал победу на конкурсе NHL Fan Choice Awards в номинации "GIF-анимация года". Болельщики за самый смешной момент сезона.