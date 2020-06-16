На телеканале Россия 1 Надежда Бабкина признается: в ночь на 9 апреля у нее был второй день рождения. Вскоре после юбилея артистка тяжело заболела коронавирусом и 2 недели была в коме, после которой заново училась ходить. Она также отвечает тем, кто не верит в болезнь, глядя на ее цветущий вид.

В эфире телеканала "Россия 1" Надежда Бабкина признается, что в ночь на 9 апреля у нее был второй день рождения."У меня много было, ну, скажем, путешествий, но такого!.. Я такого не испытывала. И никому не желаю", — говорит известная певица и желают здоровья всем – в том числе и тем, кто, глядя на ее цветущий вид, сомневается: действительно ли она переболела коронавирусом в тяжелой форме.Бабкина говорит: она знает, что некоторые рассказам о ее болезни не верят, но она уверяет, что никогда не врет."Можно завраться – и не совпадешь с тем, что ты рассказываешь. Поэтому лучше говорить правду, даже если она не очень приятная", — поясняет артистка.Что же касается ее цветущего вида, то Надежда Георгиевна уверена: надо выглядеть хорошо, чтобы этим показать людям: не надо отчаиваться."Даже если кто-то переносит тяжелую болезнь, надо все равно уделять внимание себе. Особенно девочкам, женщинам. Это тоже стимулирует", – уверена Надежда Бабкина.Вспоминая, как начиналась болезнь, и как она провела две недели в коме, певица не перестает благодарить врачей, а свое состояние описывает как "пастозное"."Проснулась утром – и стало плохо, сразу. Причем плохо основательно. Вдруг неожиданно поднялась температура. Была слабость, какое-то пастозное состояние. Скажу честно, такой симптоматики у меня никогда в жизни не было", — рассказывает певица.От неожиданности она забыла телефоны всех знакомых врачей, и вызвала обычную городскую скорую.Потом были две недели в реанимации, в состоянии искусственной комы, когда она будто бы из другого мира наблюдала за суетящимися врачами, а потом – тяжелейший выход из этого состояния.Надежда Георгиевна вспоминает: она была совершенно беспомощна: ушли силы из ног, рук. "Все повисло, как плеть. Меня заново учили ходить, как маленького ребенка", — рассказывает артистка, но при этом добавляет, что страха не было."Если будешь бояться, то ослабеешь еще сильнее. В этой ситуации надо помогать себе и врачам. Надо объединяться",-уверена Бабкина.Сейчас певица продолжает программу реабилитации, поскольку пока никто не знает, какие могут быть осложнения после ковида, однако уже позволяет себе маленькие радости жизни.Какое блюдо захотела Надежда Бабкина сразу после того, как появилось желание есть? Где она подхватила коронавирус, если соблюдала все меры предосторожности?Какую мистику видит в дате свое второго дня рождения? Как вспоминает время в больнице и ощущения в состоянии комы? И сто рассказывает о своем детстве и замужестве, которое стало для нее большой трагедией?Об этом – рассказ Надежды Бабкиной Борису Корчевникову на телеканале "Россия 1" в первой части программы "Судьба человека".Завтра, 16 июня, продолжение разговора с певицей, благодаря которой миллионы людей не только в России, но и в других странах, полюбили русскую народную песню.