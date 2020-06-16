До президентских выборов в Белоруссии осталось меньше двух месяцев. Обстановка в городах накаляется: люди выходят на акции протеста в поддержку альтернативных кандидатов. Политолог Йорг Форбриг подчеркивает: ситуация в республике уже не такая, как 25 лет назад, и предстоящие выборы не будут для Александр Лукашенко легкой прогулкой. Что может помешать Батьке победить?

До президентских выборов в Белоруссии осталось меньше двух месяцев. Обстановка в городах накаляется: люди выходят на акции протеста в поддержку альтернативных кандидатов. Политолог Йорг Форбриг подчеркивает: ситуация в республике уже не такая, как 25 лет назад, и предстоящие выборы не будут для Александр Лукашенко легкой прогулкой. Что может помешать Батьке победить?Первый раз Лукашенко победил на выборах в 1994 году. В последующие годы он с легкостью одерживал верх над оппонентами. В этом году ситуация гораздо сложнее, уверен германский эксперт, специалист по Центральной и Восточной Европе Йорг Форбриг.Одна из основных проблем Лукашенко – его неспособность договориться с Россией по поставкам энергоресурсов и интеграции в рамках Союзного государства. Власть президента подтачивает и экономический кризис, который вряд ли закончится в ближайшиее время, считает эксперт.Угрозой для Лукашенко также является популярность альтернативных кандидатов на пост президента, считает Форбриг. Никогда еще соперники Батьки не пользовались такой поддержкой, замечает политолог. В таких условиях переизбраться на новый срок белорусскому лидеру будет непросто, считает эксперт.Другая проблема состоит в том, что многие устали от 26-летнего правления Лукашенко, полагает аналитик. В этом году усталость приобретает политические формы, заметил Форбриг.Грозные заявления и давление на альтернативных кандидатов политолог считает признаком нервозности главы государства. "Это для него – новая ситуация, она его раздражает", – сказал эксперт в интервью Deutsche Welle.Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Побороться за высший государственный пост намерены более 10 кандидатов. Наибольшей популярностью пользуются бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало и банкир Виктор Бабарико.ДАВАЙТЕ НАМ ВСЁ...КОГДА ЛУКАШЕНКО ЧТО-ТО НУЖНО ОН КРИЧИТ о БРАТСТВЕ!Кредиты,НЕФТЬ ..ГАЗ ДЕШЕВЛЕ.А КОГДА России нужно.БЫЛО ПРИЗНАТЬ КРЫМ!ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ.ПОДДЕРЖАТЬ ДНР-ИЛИ ПЕРЕКРЫТЬ поток КОНТРАБАНДЫ Лукашенко в ПОЗЕ! ОН ГОВОРИТ-НЕТ!"Лукашенко ЛИШЬ ЖЕЛАЛ ДОИТЬ Россию..И УГРОЖАТЬ— РИНА РИНА (@62RINARINA)