Вечером 15 июня во время процесса деэскалации в районе долины Галван произошла столкновение между индийскими и китайскими солдатами. В результате перестрелки со стороны Индии погибли ..

Вечером 15 июня во время процесса деэскалации в районе долины Галван произошла столкновение между индийскими и китайскими солдатами. В результате перестрелки со стороны Индии погибли офицер и два солдата. Сообщается о раненых и с китайской стороны. Высокопоставленные китайские и индийские военные прибыли на место, чтобы попытаться снизить напряжение.