Четырехлетний мальчик отправился на поиски мамы, однако юного путешественника, разгуливавшего по федеральной трассе, вовремя заметили сотрудники полиции. Им удалось выяснить у ребенка все необходимые сведения, после чего малыш был доставлен домой.

Сотрудники ДПС вернули родителям четырехлетнего мальчика, направлявшегося в сторону Сергиева Посада по федеральной трассе М-8 "Холмогоры", об этом во вторник, 16 июня, сообщает пресс-служба подмосковной полиции.Стражи порядка, патрулировавшие свой маршрут, заметили ребенка, находившегося на проезжей части. Поблизости не было взрослых, и полицейские решили вмешаться в ситуацию.Терпеливый опрос юного путешественника, отправившегося на поиски мамы, которая была на работе, дал результат. Правоохранители получили все необходимые сведения и сумели установить его место жительства, после чего доставили малыша домой.