Злоумышленники под угрозой применения насилия выдвинули требования о передаче им под надуманным предлогом денежных средств в размере 200 тысяч рублей...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве.В ОМВД России по Даниловскому району с заявлением о вымогательстве обратился приезжий мужчина. По словам заявителя, трое неизвестных под угрозой применения насилия выдвинули требования о передаче им под надуманным предлогом денежных средств в размере 200 тысяч рублей. Данную угрозу заявитель воспринял реально.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 44-летний и 38-летний жители столицы.Как было установлено, потерпевший разместил объявление в сети Интернет о покупке медицинских масок. Спустя время с ним связался «продавец» и назначил встречу, для того чтобы обсудить условия сделки. Во время встречи заявителя не устроили условия продажи, и он сообщил об этом продавцам, после чего последние под угрозой применения насилия стали вымогать под надуманным предлогом денежные средства. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевший перевел часть требуемой суммы на счет одного из злоумышленников.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22