Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности...

Падение из окна - одна из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городе. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности. Из года в год из-за невнимательности и неосторожности взрослых гибнет большое количество детей! Будьте бдительны!Полицейские систематически проводят профилактическую работу с семьями, в которых проживают малолетние дети, они предупреждают родителей о мерах безопасности.Чтобы избежать несчастного случая, следует придерживаться нескольких правил:- открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром;- не рассчитывайте на антимоскитную сетку! Она представляет наибольшую опасность: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес малыша;- уберите от окон мебель, включая кровати. Это поможет предотвратить случайное попадание ребенка на подоконник;- установите на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно;- Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.Элементарные меры безопасности и ваша бдительность помогут сохранить жизнь и здоровье ваших детей!Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве