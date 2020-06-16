Жертва Алены Верди, выдававшей себя за пластического хирурга, после ее смерти не исключает возможность обратиться с претензиями к руководителям клиники, где делали операции. Александра Асиреева, признанная потерпевшей по делу лжехирурга, намерена добиться справедливости, невзирая на летальный исход виновницы громкого судебного процесса.

Жертва Алены Верди, выдававшей себя за пластического хирурга, после ее смерти не исключает возможность обратиться с претензиями к руководителям клиники, где делали операции. Александра Асиреева, признанная потерпевшей по делу лжехирурга, намерена добиться справедливости, невзирая на летальный исход виновницы громкого судебного процесса.Пострадавшая рассказала, что может обратиться с претензиями к директору и главному врачу клиники, где Алена Верди работала ранее. Асиреева хочет, чтобы кто-то ответил за ущерб, который она терпела в течение трех лет, сообщает РИА Новости.Адвокат другой потерпевшей Анастасии Исмаиловой рассказал, что не обсуждал со своей подзащитной дальнейшие процессуальные действия. По его словам, шансы взыскать деньги с родственников лжехирурга равны нулю.В апреле 2019 года в отношении Алены Верди возбудили уголовное дело. Женщина приобрела липовый диплом, прошла небольшую практику и оперировала в частной клинике Краснодара. После хирургического вмешательства Верди у пациентов возникали ужасающие последствия. Женщину даже называли "доктором Франкенштейном".15 июня Алена Верди умерла, не выходя из комы. По предварительным данным, это могло произойти из-за передозировки лекарствами.