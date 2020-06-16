Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности. Об этом заявила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер. Ранее Трамп заявил о том, что сократит число американских военных в Германии до 25 тысяч человек.

Американские войска находятся в Германии не для защиты этой страны. Об этом заявила посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер."Американские войска не для защиты Германии, — подчеркнула она. — Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии".Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек, напоминает РИА Новости. Он напомнил, что Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Между тем, по словам Трампа, Германия платит один процент, а получает два."Они должны миллиарды, миллиарды долларов", — подчеркнул американский лидер.Власти Германии раскритиковали решение США. Координатор по трансатлантическим связям Германии Питер Бейер назвал его совершенно неприемлемым.