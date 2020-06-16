Камера наружного наблюдения сняла на видео момент похищения пятилетнего мальчика, передает . На записи видно, как трое мужчин силой вырывают ребенка из рук матери и уносят его на парковку. ..

Камера наружного наблюдения сняла на видео момент похищения пятилетнего мальчика, передает . На записи видно, как трое мужчин силой вырывают ребенка из рук матери и уносят его на парковку. Там похищенного посадили в машину и увезли с места ЧП. Похищение произошло утром 16 июня в районе Строгино на северо-западе Москвы. По предварительным данным, в деле может быть замешан отец мальчика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.