На трассе между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза в провинции Идлиб на северо-западе Сирии сработало установленное боевиками взрывное устройство, передает . В результате был ..
<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2020-pri-vzryve-v-idlibe-byl-povrezhden-rossijskij-btr.html" target="_blank">При взрыве в Идлибе был поврежден российский БТР</a> - На трассе между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза в провинции Идлиб на северо-западе Сирии сработало установленное боевиками взрывное устройство, передает . В результате был ..
[url=https://33live.ru/novosti/16-06-2020-pri-vzryve-v-idlibe-byl-povrezhden-rossijskij-btr.html]При взрыве в Идлибе был поврежден российский БТР[/url] - На трассе между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза в провинции Идлиб на северо-западе Сирии сработало установленное боевиками взрывное устройство, передает . В результате был ..