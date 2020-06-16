На трассе между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза в провинции Идлиб на северо-западе Сирии сдетонировало установленное боевиками взрывное устройство, передает . В результате ..

На трассе между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза в провинции Идлиб на северо-западе Сирии сдетонировало установленное боевиками взрывное устройство, передает "". В результате произошедшего был поврежден БТР российской военной полиции. Уточняется, что люди в результате ЧП не пострадали.