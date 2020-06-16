Вскрылись шокирующие данные о состоянии внука британской королевы Елизаветы II. Принца Уильяма сразила страшная болезнь.

Вскрылись шокирующие данные о состоянии внука британской королевы Елизаветы II. Принца Уильяма сразила страшная болезнь.Близкий к монаршей семье источник сообщил, что герцог Кембриджский стремительно теряет зрение. Принц Уильям обратился за помощью к лучшим британским докторам. По худшим прогнозам, он может ослепнуть через пять лет.Отмечается, что на ухудшение самочувствия внука королевы мог повлиять отказ принца Гарри и Меган Маркл от официальных обязанностей. На герцога и герцогиню Кембриджских свалилась дополнительная нагрузка, и теперь у них все меньше времени на отдых, сообщает издание Gossipcop."Не секрет, что Уильям и Кейт злятся на своих родственников из-за переезда. Хотя Миддлтон пытается делать вид, что все в порядке, мы знаем, что ее личная жизнь рушится. Известие о болезни мужа стало большим ударом для Кейт. Ее сердце разбито", – рассказал анонимный источник.29 Апр 2020 в 1:05 PDTРанее принц Уильям дал откровенное интервью, где поведал, как ему удается справиться с волнением. Внук королевы признался, что чувствует себя уверенно на публике, потому что попросту не видит зрителей. "Мое зрение стало ухудшаться с возрастом. Когда я выступаю с речью, то не вижу лиц слушателей", – поделился муж .