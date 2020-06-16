Новороссийские казаки написали жалобу на иерея, не пустившего их на территорию храма, когда они попросились в туалет.

Новороссийские казаки написали жалобу на иерея, не пустившего их на территорию храма, когда они попросились в туалет.Жалоба была отправлена в местную епархию, Московскую патриархию и атаману Кубанского войскового казачьего общества.В документе было рассказано, что 4 июня сразу два казачьих патруля попросились в уборную храма Святых Петра и Февронии Муромских, поскольку из-за режима самоизоляции общественные туалеты в городе не работали.Путь обоим патрулям преградил "гражданин с папкой бумаг в руках", сообщивший, по словам казаков, что является хозяином храма, и запрещает им находиться на его территории.Казаки рассказали, что местный охранник сообщил им о личности возмущенного гражданина — им оказался иерей Виталий. На официальном сайте Новороссийской епархии сообщается, что он является настоятелем Морского кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца, а также храма Святого Великомученика Георгия Победоносца.Священник, как следует из информации, изложенной в жалобе, вел себя некультурно и выражался в адрес казаков нецензурной бранью, кричал и оскорблял патрули, несмотря на то, что мужчины, просящиеся в туалет, сообщили ему об оказанной ими материальной помощи церкви и даже приобретении именных кирпичей в храм, из которого их выгоняли.Казаки выразили намерение обратиться в суд и предположили, оценив свой опыт по охране правопорядка, что священнослужитель был под воздействием наркотических веществ."Считаем, — написали они. — Что он оскорбил в нашем лице веру православную и казаков!" В жалобе адресатов попросили дать письменный ответ с разъяснением поведения иерея.