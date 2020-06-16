На Камчатке застрелили медведя, агрессивно требующего пищу у проезжающих мимо людей, после того, как зверь напал на велосипедиста.

На Камчатке застрелили медведя, агрессивно требующего пищу у проезжающих мимо людей, после того, как зверь напал на велосипедиста.Инцидент произошел в пятницу, 12 июня. Водитель автомобиля двигался по трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково и увидел мужчину, защищавшегося от медведя велосипедом.Автомобилисту удалось отпугyть хищного зверя. Днем позже, по информации издания "Кам 24", охотоведы, узнав о случившемся, отыскали медведя."Зверь вел себя агрессивно, поэтому его отстрелили", — сообщили в краевом учреждении "Служба по охране животного мира".Специалисты предполагают, что медведь приспособился клянчить еду на дороге, со временем осмелел и стал агрессивно требовать дань.В ведомстве отметили, что водитель поступил правильно, и поблагодарили участников событий за информацию о медведе, позволившую оперативно нейтрализовать опасное животное.