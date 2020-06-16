Коллектив театра Современник поддержал актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП. В своем заявлении театр призвал проявить великодушие и не впадать в крайность осуждения.

Коллектив театра "Современник" поддержал актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП. В своем заявлении театр призвал проявить великодушие и "не впадать в крайность осуждения".В "Современнике" отметили, что их молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с артистом."Он (Михаил Ефремов — ред.) всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить", — говорится в сообщении.Также современниковцы призвали проявить милосердие к Ефремову, оставаться великодушными и не впадать в крайность осуждения. "Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться", — считают в театре.Театр принес свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова и пожелал "душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным".На это заявление отреагировал журналист Владимир Соловьев. "Лучше бы они продолжали молчать", — написал он в своем Telegram.Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". За рулем фургона находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Спустя несколько часов он скончался от полученных травм в больнице. Актер в момент аварии находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. По словам его адвоката, Ефремов напился из-за смерти друга.Суд поместил актера под домашний арест. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова, и пообещал оказать помощь, если "ее примут". Однако позже стало известно, что семья погибшего отказалась принимать деньги от актера.