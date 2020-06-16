Президент России пообщается с гражданами страны в формате прямой линии после проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Президент России пообщается с гражданами страны в формате прямой линии после проведения голосования по поправкам в Конституцию."Точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Всероссийское голосование по изменениям, вносимым в Конституцию РФ, пройдет с 25 июня по 1 июля. Гражданам предстоит ответить на один вопрос, согласны ли они с предложенным пакетом поправок, или нет."Прямая линия с Владимиром Путиным" проходит с 2001 года. В последние годы президент отвечал на вопросы россиян в июне месяце. По итогам программы Владимир Путин обычно оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.