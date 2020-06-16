Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщается на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщается на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.Отмечается, что лидеры государств дали позитивную оценку высокому уровню российско-сербского стратегического партнерства.Путин и Вучич обсудили перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе поэтапное снятие ограничительных мер, связанных с коронавирусом.Президент Сербии подтвердил, что примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Владимир Путин во время обсуждения проблематики косовского урегулирования высказал свое мнение в пользу выработки компромиссного решения, приемлемого для Белграда. Российский лидер отметил, что оно должно быть утверждено Советом безопасности ООН.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что во время телефонного разговора также обсуждалась возможность его приезда осенью в Белград, сообщает РИА Новости.Ранее в понедельник, 15 июня, президент России провел телефонные разговоры с коллегами из Бразилии и Иордании — Жаиром Болсонару и Абдаллой II.