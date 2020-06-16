Путин отметил, что впереди непростой этап восстановления экономики, а поэтому необходимо корректировать и донастраивать уже принятые решения.

Владимир Путин в ходе совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы попросил Общероссийский народный фронт (ОНФ) следить за эффективностью мер по поддержке экономики и граждан.В числе основных направлений Путин выделил помощь пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям и предприятиям, а также конкретным гражданам и семьям с детьми.Путин отметил, что впереди непростой этап восстановления экономики, а поэтому необходимо корректировать и донастраивать уже принятые решения, учесть опыт реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики."В этой связи напомню, что период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекают. Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ", — сказал Путин.Владимир Путин привел в пример ситуацию с работающими пенсионерами, когда людям возраста 65+ рекомендуется оставаться дома, а во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают. Президент призвал правительство представить предложения о дальнейших мерах поддержки.В целом президент России считает, что работа по реализации мер поддержки экономики и граждан идет достаточно ритмично​​​. Однако необходимо не забывать о долгосрочных планах и стратегических задачах развития экономики страны, заявил Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.Путин считает, что экономику надо восстановить с новым качеством, обеспечить высокую динамику развития. Вопросы долгосрочной повестки президент пообещал отдельно обсудить, так как с учетом новой стратегии предстоит работа над приоритетами бюджета на предстоящие три года.Глава государства призвал действовать на опережение и принимать решения по поддержке граждан и экономики своевременно, без технических сбоев.