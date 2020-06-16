В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.Правительство и региональные власти оперативно принимали решения, но "главное – это результат, насколько ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан, семей, предприятий", подчеркнул глава государства.Первые решения правительство и президент принимали в сложных условиях – о вирусе было мало известно, а пандемия быстро распространялась."Нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей, сработать на опережение, в целом нам это удается сделать, — подчеркнул российский лидер. — Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее негативные социальные и экономические последствия".В первую очередь была оказана поддержка семьям с детьми, обеспечена поддержка занятости, бизнеса.Все меры поддержки были обоснованы и последовательны, "рассчитывались так, чтобы это было максимально эффективно, чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается".Россия выходит из пандемии коронавирусной инфекции с минимальными потерями, заявил ранее президент РФ Владимир Путин в интервью программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".Число выявленных заболевших COVID-19 в России выросло до 537 210 человек, сообщает оперативный штаб. За последние сутки заболели 8 246 человек. Таким образом, суточный прирост инфицированных стал самым низким с 1 мая (тогда было зафиксировано 7933 случая). Со 2 июня прирост оставался стабильным и колебался в коридоре от 8 400 до 9 тысяч заболевших в сутки.В мировом рейтинге Россия по-прежнему остается на третьем месте по числу выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Лидируют по-прежнему США, где заболели уже более 2 миллионов человек (19 500 за последние сутки). На втором месте Бразилия (общее число инфицированных — 867 600, за последние сутки — 17 100).Полностью выздоровели от COVID-19 в России уже 284 539 человек (4 489 выписаны за последние сутки). 7 091 пациент скончался. В Москве общее число заболевших выросло до 207 264 человек (плюс 1359 новых случаев за сутки). 123 240 из них уже полностью выздоровели, 3 334 пациента скончались.