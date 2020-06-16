В Иркутской области водитель самосвала с поднятым кузовом оборвал провода на переезде и обесточил железную дорогу. Инцидент попал на видео, снятое участников дорожного движения.

В Иркутской области в ночь на понедельник, 15 июня, водитель самосвала с поднятым кузовом оборвал провода на переезде и обесточил железную дорогу в поселке городского типа Тайшет.Обрыв проводов сопровождался несколькими хлопками с яркими искрами, которые очевидцы назвали "настоящим фейерверком".Пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги сообщила о задержках поездов на участке Тайшет — Бирюсинск. По информации издания "Тайшет24", речь идет о четырех пассажирских поездов и двух десятках товарных.По неподтвержденным данным, водитель самосвала оказался нетрезв, при этом транспортное средство нарушитель угнал.