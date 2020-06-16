Заезда сериалов Мажор и В клетке призналась, что не выносит одиночество. Павлу Прилучному важно, чтобы кто-то всегда был рядом.

Заезда сериалов "Мажор" и "В клетке" призналась, что не выноситодиночество. Павлу Прилучному важно, чтобы кто-то всегда был рядом.Накануне в одном из московских судов в отношениях самойкрасивой пары российского кино была поставлена точка. Павел Прилучный и АгатаМуцениеце оформили развод. Актер будет жить в загородном доме. Его бывшаяизбранница и дети останутся в просторной столичной квартире.Павел не скрывает, что одинокая жизнь ему в тягость. "Немогу быть один. Мне надо, чтобы кто-то был", – сказала звезда сериала "Мажор".Даже работать наедине с собой Прилучный не может. "Мне надо, чтобы кто-то тамразговаривал, была постоянно какая-то движуха", – сетует знаменитость. Чтобы нечувствовать дискомфорт актер решил поселить у себя дома разнообразнуюживность.В особняке знаменитости теперь живут две собаки, кошки,рыбки и другие питомцы. Так Павел решил проблему одиночества.15 Июн 2020 в 3:12 PDTНапомним, что дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, Тимофей и Мия, проводят многовремени с папой. Даже сейчас крохи живут в загородном доме артиста. Дело в том,что Агата не так давно попала в больницу. Артистка проходит лечение. Добавим, что Прилучный полностью содержит отпрысков. Всерасходы, связанные с образованием, отдыхом и бытовыми нуждами он взял на себя.