Анастасия Решетова обратилась к подписчикам и объяснила свою точку зрения в воспитании ребенка. Модель призналась, что не намерена слушать советы неадекватных матерей.

Анастасия Решетова обратилась к подписчикам и объяснила свою точку зрения в воспитании ребенка. Модель призналась, что не намерена слушать советы неадекватных матерей.24-летняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова часто подвергается критике со стороны подписчиков. Некоторые критикуют модель за неправильное, на их взгляд, обращение с сыном.Например, недавно пользователи Сети сделали замечание Решетовой за то, что она неправильно перевозит ребенка в автомобиле. Избранница рэпера посадила Ротмира на свои колени и во время езды придерживала его рукой. Анастасия не забыла пристегнуть ремень безопасности.После очередной порции критики Решетова решила сделать пост в своем инстаграм-аккаунте. Она перечислила все недавние замечание подписчиков и съязвила, назвав себя горе-матерью."В баню ребенка вожу, неправильно пристегиваю, разрешаю трогать котов и (о, ужас!) даже грызть баранку. Всегда умиляюсь тому, как разнятся мнения в рамках материнства (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – написала модель.Анастасия отметила, привыкла слушать лишь свое материнское сердце. Да и ребенок ничего против не имеет, сказала она.Пользователи Сети обратили внимание, что в некоторых случаях, действительно, не следует слушать совета других людей. Однако правила перевозки детей прописаны в законе и их нужно соблюдать.Поясним – в России детей до 12 лет можно перевозить в автомобиле только при использовании специального удерживающего устройства (кресло, люлька и т.п.). За нарушение правила предусматривается штраф.25 Окт 2019 в 2:02 PDTНапомним, недавно Анастасия Решетова заставила усомниться поклонников в ее фамилии. На неком письме было написано "Анастасия Юнусова". После этого появились модели и рэпера Тимати.