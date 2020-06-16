Сотрудники логистической компании, транспортировавшие крупную сумму денег, стали жертвами налетчиков. Дерзкие грабители молниеносно нейтрализовали перевозчиков и завладели пакетами с купюрами. Правоохранителям не удалось задержать преступников по горячим следам.

Камера наблюдения запечатлела момент дерзкого ограбления сотрудников логистической компании, произошедшего утром в понедельник, 15 июня, на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге.На записи видно, как злоумышленники атаковали инкассаторов и быстро завладели ценным грузом, после чего, роняя пачки денег из разорвавшегося пакета, скрылись на поджидавшем их автомобиле.Добычей налетчиков стали десять миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски грабителей.