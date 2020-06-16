Сотрудники логистической компании, транспортировавшие крупную сумму денег, стали жертвами налетчиков. Дерзкие грабители молниеносно нейтрализовали перевозчиков и завладели пакетами с купюрами. Правоохранителям не удалось задержать преступников по горячим следам.
Камера наблюдения запечатлела момент дерзкого ограбления сотрудников логистической компании, произошедшего утром в понедельник, 15 июня, на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге.
На записи видно, как злоумышленники атаковали инкассаторов и быстро завладели ценным грузом, после чего, роняя пачки денег из разорвавшегося пакета, скрылись на поджидавшем их автомобиле.
Добычей налетчиков стали десять миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски грабителей.