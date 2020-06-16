Истребители Су-27 Западного военного округа России вылетели на перехват стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США над Балтийским морем.

Истребители Су-27 Западного военного округа России вылетели на перехват стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США над Балтийским морем, сообщает агентство ТАСС.Российские боевые самолеты сопроводили американцев над нейтральными водами Балтики. Полет выполнялся с соблюдением всех международных правил. Истребители не допустили нарушения границ РФ, добавили военные.Напомним, сейчас в Балтийском море проходят маневры НАТО Baltops 2020. В них принимают участие 3 тысячи солдат и офицеров, 30 боевых кораблей и 30 самолетов. Своих военных на учения прислали 17 стран альянса и 2 государства-партнера.