Пилоты истребителей МиГ начнут получать российские системы нашлемного целеуказания с 2021 года. Новое оборудование прошло испытания и сейчас идет доработка его программного обеспечения.

Пилоты истребителей МиГ начнут получать российские системы нашлемного целеуказания с 2021 года. Новое оборудование прошло испытания и сейчас идет доработка его программного обеспечения, рассказал агентству РИА Новости главный конструктор ОКБ "Электроавтоматика" Анатолий Шукалов.Ранее на истребителях МиГ стояло оборудование украинского производства.В начале 2020 года корпорация "МиГ" сообщила о создании новой система ограничения перегрузок. Она должна облегчить работу пилотов. Вся важная информация будет выводиться на забрало шлема и летчику не нужно смотреть на приборную панель.