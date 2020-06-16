Телеканал Россия 24 стал одним из самых цитируемых СМИ в мае текущего года. Это следует из рейтинга, составленного компанией Медиалогия.

Телеканал "Россия 24" стал одним из самых цитируемых СМИ в мае текущего года. Это следует из рейтинга, составленного компанией "Медиалогия"."В мае лидером стал канал "Россия 24", которому дали интервью глава Минпросвещения Сергей Кравцов и генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе", – сообщила компания.Второе место по цитируемости среди телеканалов заняла "Россия 1".В начале июня отличился YouTube-канал "России 24": на него подписались 5 миллионов человек. Канал увеличил свою аудиторию на миллион человек всего за три с половиной месяца. Такие темпы роста – уникальный пример в новостном сегменте российской части YouTube.