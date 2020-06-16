Историческая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в мире, сохранившая стабильность мирового рынка, в мае выполнялась на 89%, сообщается в июньском обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Саудовская Аравия выполнила сделку на 100%, Россия - на 97%.

Историческая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в мире, сохранившая стабильность мирового рынка, в мае выполнялась на 89%, сообщается в июньском обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Саудовская Аравия выполнила сделку на 100%, Россия — на 97%.Страны ОПЕК в мае выполняли свои обязательства на 86%, страны, не входящие в ОПЕК, — на 94%.Производители нефти в Персидском заливе сократили добычу на 90% от своих квот. Алжир, Конго, Экваториальная Гвинея сократили добычу больше утвержденных квоты. Мексика в мае снизила добычу на 140 тысяч баррелей в сутки, неожиданно перевыполнив свою квоту на 65%. В списке отстающих Габон (40% от квоты), Ирак (46%), Казахстан (73%), Ангола и Нигерия (на 74%).6 марта 2020 года стало известно о прекращении предыдущего соглашения ОПЕК+ с 1 апреля. В итоге цены на нефть упали более чем в 2 раза. Но ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами 10-12 апреля 2020 года договорились убрать с рынка излишки нефти начиная с 1 мая. В итоге рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки — на 3,6 миллиона баррелей в сутки. Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к сокращению, согласованному в рамках сделки ОПЕК+. Затем сделка была продлена еще на месяц.