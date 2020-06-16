Житель Кемеровской области разбил лицо 14-летней девочке, кинув в нее банкой тушенки. Инцидент произошел во время семейного отдыха. Подросток выехала с родителями на природу, где между ней и ..

Житель Кемеровской области разбил лицо 14-летней девочке, кинув в нее банкой тушенки. Инцидент произошел во время семейного отдыха.Подросток выехала с родителями на природу, где между ней и взрослым мужчиной завязалась словесная перепалка. В результате он бросил в девочку консервной банкой. Пострадавшую отвезли в больницу, где у нее диагностировали перелом лицевых костей и сотрясение мозга. На злоумышленника написали заявление в полицию.