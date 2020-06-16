16.06.2020

2020-06-16 17:50:03

Рядом с Муромским детским домом образовалась огромная свалка

Муромская городская прокуратура в ходе проверки выявила на землях, находящихся в введении муниципального образования округ Муром, на площади свыше одного квадратного километра несанкционированные места складирования ТБО - строительный мусор, изделия из полипропилена, пищевые отходы, прочий бытовой мусор. Причем, часть из них размещена на территории Муромского детского дома.

В этой связи прокурором в суд направлено административное исковое заявление к муниципальному учреждению «Благоустройство» и детскому дому с требованием о ликвидации несанкционированной свалки. Иск прокурора удовлетворен в полном объёме. Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.

Иллюстративное фото.