В Ивановской области рыбак чудом выжил, задев удочкой провода ЛЭП. В результате разряда тока сгорела половина одежды, а мужчина получил ожог всей правой части тела. Благодаря слаженным действиям росгвардейцев его удалось спасти.

В Ивановской области рыбак чудом выжил, задев удочкой провода ЛЭП. В результате разряда тока сгорела половина одежды, а мужчина получил ожог всей правой части тела. Благодаря слаженным действиям росгвардейцев его удалось спасти.Происшествие случилось в Шуе в выходные. 53-летний пострадавший сам дошел до патрульного пункта сотрудников Росгвардии. Мужчина был в шоковом состоянии и периодически терял сознание. Они незамедлительно вызвали скорую, которая доставила его в больницу.Тем временем, росгвардейцы обошли территорию, где рыбачил пострадавший, сообщает ГТРК "Ивтелерадио", собрали личные вещи и рыболовные снасти. Все имущество на следующий день передали родственникам.