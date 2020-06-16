Сбербанк предоставил россиянам возможность быстро и бесплатно проверить телефонные номера и сайты на принадлежность мошенникам. Проверку номера телефона или сайта можно провести на сайте Сбербанка в разделе Ваша безопасность. Итогом проверки станет оценка риска реквизита и соответствующие советы.

Сбербанк предоставил россиянам возможность быстро и бесплатно проверить телефонные номера и сайты на принадлежность мошенникам. Проверку номера телефона или сайта можно провести на сайте Сбербанка в разделе "Ваша безопасность". Итогом проверки станет оценка риска реквизита и соответствующие советы.Гражданин может заполнить форму на сайте Сбербанка и передать адрес мошеннического сайта или телефонный номер, с которого ему позвонили злоумышленники, сообщает Сбербанк.Сбербанк передает полученные данные в заинтересованные экспертные организации для расследования и блокировки подобных звонков.Это первый в России ресурс подобного рода, который поможет оперативно выявлять и противодействовать злоумышленникам в масштабах всей страны.Схемы с использованием социальной инженерии занимают ведущие места среди популярных схем мошенничества. В частности, широко распространено телефонное мошенничество, когда злоумышленники от лица разных служб и компаний вводят граждан в заблуждение с целью завладеть их деньгами.С начала года Сбербанк получил более 1,3 миллиона жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества.