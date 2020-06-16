Ивуарийский нападающий Сейду Думбия может вернуться в Россию. У 32-летнего футболиста есть несколько предложений от российских клубов.

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия может вернуться в Россию. У 32-летнего футболиста есть несколько предложений от российских клубов.Как заявил агент африканца Андре Дюран, у Сейду имеется несколько предложений, в том числе и от российских клубов. Однако сам Думбия пока не определился со своим будущим. Последним клубом Сейду был швейцарский "Сьон". Но во время пандемии коронавируса нападающий расторг контракт со швейцарцами и стал свободным агентом.Нападающий из Кот д'Ивуар Сейду Думбия выступал за ЦСКА в 2010-14 годах и в 2015. Он три раза становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Еженедельник "Футбол" два раза признавал Думбия лучшим футболистом России — в 2011 и 2014 годах.