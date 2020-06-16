Семья Сергея Захарова по-прежнему отказывайся от материальной помощи от актера Михаила Ефремова. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего водителя.

Семья Сергея Захарова по-прежнему отказывайся от материальной помощи от актера Михаила Ефремова. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего водителя.Добровинский пояснил, что представители Ефремова пока не выходили на связь с семьей. С ними связывался актер Сергей Гармаш и говорил о встрече, но так и не перезвонил, поэтому ее дата не определена.По словам адвоката, новый допрос Ефремова назначен на 17 июня. Запланированы и другие следственные действия, но какие именно, раскрывать не стал.В свою очередь адвокат Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что Михаил Ефремов ждет, когда семья погибшего определится, кто из родственников будет представлять ее на переговорах о компенсации. Возможно, этим человеком будет брат Захарова, с которым у адвоката назначена встреча. Сам Ефремов сейчас тяжело переживает случившееся. "Он подавлен и испытывает сильный стресс", - отметил Пашаев.Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Через несколько часов он скончался в больнице. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Он находится под домашним арестом. Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Театр "Современник" поддержал актера, призвав проявить великодушие и не впадать в осуждение.