Поправки в Конституцию, которые выносят на всенародное голосование, предусматривают индексацию всех социальных пособий и выплат, заявила замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Поправки в Конституцию, которые выносят на всенародное голосование, предусматривают индексацию всех социальных пособий и выплат, заявила замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.Индексация пенсий предусмотрена законом, однако средств на эти цели иногда не выделяли, отметила Бибикова в интервью "Парламентской газете". Поправки предусматривают обязательную индексацию пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. Это станет гарантией сохранения и неукоснительно выполнения обязательств государства.На конституционном уровне впервые гарантируют индексацию не только пенсий, но и всех социальных пособий и иных социальных выплат, которые предусмотрены законом, подчеркнула Бибикова.Голосование по внесению поправок в Конституцию пройдет 1 июля.