Шутки с косолапым на трассе в Приморье едва не закончились трагедией. Как передает Вести:Приморье, хищник вышел на трассу, по которой в этот момент в машине ехали двое мужчин. Зверь вплотную подошел к автомобилю и сел рядом. Затем хищник неожиданно проявил агрессию, напугав людей.

Шутки с косолапым на трассе в Приморье едва не закончились трагедией. Как передает "Вести:Приморье", хищник вышел на трассу, по которой в этот момент в машине ехали двое мужчин.Зверь вплотную подошел к автомобилю и сел рядом. Судя по всему, такое поведение для него было привычным. Находящиеся в машине люди сначала заигрывают с медведем, ощущая себя в безопасности. Но затем хищник неожиданно проявляет агрессию, и шутникам приходится быстро газовать с места встречи, чтобы косолапый не разбил машину.Выложенное в сеть видео активно комментировали пользователи. По мнению людей, медведи на дороге особенно опасны своим непредсказуемым поведением. Так что впредь на этом участке трассы всем проезжающим нужно быть особенно осторожными.