Террористы попытались подорвать российскую колонну военной полиции на трассе М-4 между сирийскими населенными пунктами Эрих и Урум-эль-Джауза. Самодельная бомба детонировала под одним из бронетранспортеров. Никто не пострадал, боевая машина получила незначительные повреждения.

Террористы попытались подорвать российскую колонну военной полиции на трассе М-4 между сирийскими населенными пунктами Эрих и Урум-эль-Джауза. Самодельная бомба детонировала под одним из бронетранспортеров. Никто не пострадал, боевая машина получила незначительные повреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Патруль уже вернулся на базу.#Видео Заявление официального представителя @mod_russia генерал-майора Игоря Конашенкова о текущей обстановке в #Сирия и подготовке к параду по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (16.06.2020) https://t.co/O8xNNzqrHz #Парады #75ЛетПобеды #ИгорьКонашенков pic.twitter.com/D1UUTxIzbk— Минобороны России (@mod_russia) June 16, 2020Аналогичный теракт произошел 9 июня в районе города Кобани. Тогда также никто не пострадал.Напомним, российские и турецкие военные начали вместе патрулировать трассу М-4, которая проходит через провинцию Идлиб, после переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в марте 2020 года.Террористы атакуют и турецких военных: подорвали бронеавтомобиль на трассе М-4. Тогда один военнослужащий погиб.