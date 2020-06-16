Долгожданный курортный сезон стартует на юге России. В понедельник, 15 июня, в сочинской Красной поляне возобновили горнолыжный сезон. Двери для отдыхающих открывает и Крым. Отели и пансионаты Черноморского побережья уже принимают туристов с местной пропиской.

Долгожданный курортный сезон стартует на юге России. В понедельник, 15 июня, в сочинской Красной поляне возобновили горнолыжный сезон. Десятки сноубордистов и лыжников уже собрались в долине, где для них собрали снег с северных склонов. Кроме июньского снега и горных пляжей по окрестностям можно кататься на самокатах и велосипедах – заработали пункты проката. Кроме того, в Краснодарском крае вновь открыты торговые центры и МФЦ.Двери для отдыхающих открывает и Крым. Отели и пансионаты Черноморского побережья уже принимают туристов с местной пропиской. Но обязательная обсервация для въезжающих из других регионов отменена, и с 1 июля в регионе официально стартует курортный сезон.Но ослаблять эпидемический контроль еще рано. Ситуация в регионах, за счет которых держится суточный прирост выявляемых заражений, – тема совещания оперативного штаба, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин.Ограничения постепенно снимают, но борьба с болезнью не закончена. В тех регионах, куда коронавирус пришел позже, все еще много людей с выявленным заболеванием."Министерство здравоохранения направляет туда специальные выездные бригады врачей, куда входят опытные профессиональные медики. Они помогают выявлять новые случаи и эффективно организуют лечение заболевших, а также консультируют местных врачей по наиболее тяжелым пациентам, – отметил Мишустин. – Примером такой работы может стать ситуация в Дагестане. Там удалось не только наладить оказание медицинской помощи или лекарственное обеспечение, но и значительно снизить число новых заражений. Эта работа будет продолжена. Каждый регион, которому понадобится помощь из федерального центра, получит ее оперативно".В Дагестане удалось взять ситуацию под контроль за три недели. Тестировать стали больше в разы. Уже создается резерв плазмы и база тех, у кого есть антитела. Врачи действовали совместно с Минобороны, Роспотребнадзором и ФМБА. Опыт бесценный. Специалисты федеральных клиник готовы прийти на помощь в любой момент – они уже отработали в 11 регионах страны."Завтра планируется выезд специалистов в Амурскую область. Также мы направляем совместно с Башкирией специалистов федеральных и региональных в Карачаево-Черкесию. Мы направляем специалистов на Камчатку", – сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.За ситуацией на Камчатке следят с особым вниманием. Там больше всего зараженных на сто тысяч жителей среди дальневосточных регионов, а средний ежесуточный прирост заразившихся – около 4 процентов, то есть примерно на 1,5 процента выше, чем в целом по Дальнему Востоку. На месте работают три бригады военных врачей из Хабаровска, медики из Москвы и Владивостока.Главный принцип – действовать на опережение, чтобы предотвратить резкое ухудшение самочувствия.Минздрав продолжает наращивать количество тестов: в России за сутки их проводится около 300 тысяч. Всего их сделано более 15 миллионов."Россия – первая страна, которая не останавливает этот процесс и после того, как темпы распространения инфекции стали снижаться. Это важно для оценки ситуации в целом, но прежде всего для снижения числа тяжелых случаев. Ведь благодаря вовремя сданному тесту можно быстрее выявить болезнь и начать лечение, – отметил российский премьер. – В ряде ведущих европейских стран также начали движение по этому пути, что подтверждает прогрессивность российского подхода".Благодаря медикам регионы один за другим возвращаются к привычной жизни. Например, в Удмуртии снова заработали кафе и рестораны. Рекомендации Роспотребназдора сотрудники, кажется, вызубрили наизусть."Главное – это расстояние между столами, наличие масок и перчаток у персонала, санитайзеры в заведении, контроль температуры персонала при приходе на работу", – рассказал директор сети кафе в Ижевске Максим Коновалов.Постепенно готовятся к открытию и фитнес-клубы. Все спортивные снаряды регулярно протирают, а между тренажерами увеличили расстояние.