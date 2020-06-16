16.06.2020

2020-06-16 13:20:03

Скоростные поезда Стриж будут ходить чаще во Владимирской области

С 3 июля между Москвой и Нижним Новгородом начнется восстановление объемов курсирования скоростных поездов «Стриж».

Это связано с постепенным увеличением спроса пассажиров на поездки вследствие снятия ограничений, которые действовали в различных регионах РФ, сообщила пресс-служба "РЖД".

Согласно временному графику движения, на маршрут возвращаются 3 пары поездов, которые будут курсировать в зависимости от дня недели (№ 701/№ 702, № 707/№ 708 и № 709/№ 710). Также перевозки продолжат осуществлять поезда № 704 и № 705.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах дальнего следования, терминалах самообслуживания на вокзалах, а также на сайте ОАО «РЖД» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».