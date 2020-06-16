В ходе обследования жилого помещения задержанных обнаружено несколько свертков с героином, а также электронные весы и предметы, предназначенные для фасовки...

СЧ СУ УВД по СВАО завершено расследование уголовного дела о покушении на сбыт наркотического средства – героина.Сотрудникам полиции поступила информация о том, что двое мужчин занимаются распространением наркотических средств посредством размещения тайников-закладок на территории г. Москвы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали злоумышленников. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у них несколько свертков с веществом неизвестного происхождения. Кроме того, в ходе обследования жилого помещения задержанных обнаружено еще несколько свертков с аналогичным веществом, а также электронные весы и предметы, предназначенные для фасовки. Согласно заключению эксперта изъятый материал является наркотическим средством – героином. Общая масса изъятого составила около 2,5 килограммов.Следствием УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-89-78