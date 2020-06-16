Экономические потрясения вынуждают новостные компании ускорить свой переход в диджитал и оптимизировать производство на фоне падения рекламных доходов.

Вспышка коронавируса привела к значительному увеличению потребления новостей, но экономические потрясения вынуждают новостные компании ускорить свой переход в диджитал, сообщается в исследовании института "Рейтер" по изучению журналистики.Пандемия коронавируса вызвала рост просмотров телевизионных и онлайн-новостей по всему миру. При этом в обществе сохраняются опасения по поводу дезинформации и фейковых новостей, где главными каналами распространения считаются Facebook и WhatsApp.Специалисты отмечают укрепление давней глобальной тенденции, вызванной технологической революцией, - рост использования смартфонов в качестве главного источника получения новостей."Мы наблюдаем ускоренный переход к цифровым медиа и мобильным медиа, а также к различным видам платформ. Этот тренд сопровождается продолжающимся снижением доверия к новостям и растущей обеспокоенностью дезинформацией, в частности в социальных сетях и со стороны некоторых политиков", — заявил директор института "Рейтер" Расмус Клейс Нильсен.Наибольшее беспокойство по поводу дезинформации в СМИ возникло в Гонконге, где антиправительственные протестующие выступали против попыток Китая ужесточить контроль над бывшей британской колонией.Аналитики прогнозируют мрачное будущее для бизнеса СМИ на фоне массовых сокращений из-за резкого падения доходов от рекламы.Из хорошего эксперты отмечают большую готовность людей платить за новости в интернете, хотя это может также усилить информационное неравенство, поскольку многие не могут позволить себе высококачественную журналистику.В качестве примера, когда "победитель забирает все", в докладе сообщается, что около половины платных подписчиков на онлайн-издания в США выбирают New York Times или Washington Post. Аналогичную тенденцию можно наблюдать и в Великобритании с The Times и Telegraph.Институт "Рейтер" также обнаружил, что в ряде стран, включая Великобританию, Австралию, Францию и Южную Корею, люди в возрасте до 35 лет предпочитают читать, а не смотреть новости в интернете.Институт изучения журналистики агентства "Рейтер" является исследовательским центром Оксфордского университета, который отслеживает тенденции в области СМИ.