Совершенно очевидно, что беспорядки и протесты в Америке сопровождает чья-то невидимая рука, кто-то все это раскачивает и направляет. При этом Дональд Трамп занял выжидательную позицию. Об этом заявил в эфире телеканала Россия 1 собкор ВГТРК в США Валентин Богданов.

Совершенно очевидно, что беспорядки и протесты в Америке сопровождает чья-то невидимая рука, кто-то все это раскачивает и направляет. При этом Дональд Трамп занял выжидательную позицию. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" собкор ВГТРК в США Валентин Богданов."Видимо, Трамп не хочет ввязываться в эту повестку, ждет, во что все выльется. Он хочет позиционировать себя как президент закона и порядка. Когда назреет необходимость утвердить закон и порядок, глава Белого дома подключится к этим протестам", — считает журналист.Валентин Богданов вышел в эфир из Атланты, с места гибели афроамериканца Рейшарда Брукса, подробно рассказав о ситуации в штате на данный момент. Как сообщил корреспондент, еще накануне у кафе, рядом с которым была припаркована машина Брукса, был создан импровизированный мемориал. Теперь у него много цветов, повсюду плакаты с надписью Black Lives Matter.Журналист отметил, что после происшествия полицейские Атланты очень оперативно опубликовали полное видео со звуком."Это для США беспрецедентная история. Полицейские хотели показать все развитие ситуации: Рейшард Брукс был пьян, повел себя агрессивно по отношению к полицейским, а сотрудники правоохранительных органов вели себя корректно", — пояснил он.Сейчас, подчеркнул журналист, местные власти продолжают на этом набирать "политические очки". В частности, мэр Атланты сказала, что ее шокировало выложенное видео и провела параллель смерти Брукса с гибелью Джорджа Флойда. Вместе с тем после убийства афроамериканца в отставку ушла глава полицейского департамента Атланты Эрика Шилдс. Вакантное место занял ее чернокожий заместитель.В целом обстановка в городе относительно спокойная, больших беспорядков нет. В среду, 17 июня, по словам окружного прокурора, будет объявлено окончательное решение о возбуждении дела против двух патрульных, виновных в гибели Брукса. Валентин Богданов обратил внимание на интересную деталь: накануне во время протестов в толпе действовала поджигательница и были замечены члены движения "Антифа". Участники движения стоят за организацией автономной зоны в Сиэтле. Они частые инициаторы манифестаций и подбивают чернокожую молодежь на акции протеста, полагает корреспондент.Валентин Богданов также отметил, что в настоящее время в Атланте проходит марш, участники которого направляются к Капитолию штата Джорджия со стандартными требованиями — проведение реформы полиции и сокращение ее финансирования.Протесты в США вспыхнули с новой силой. Очередным поводом стало убийство в штате Джорджия афроамериканца Рейшарда Брукса. После аналогичного случая в Миннесоте демонстранты усиливают давление на местные власти и полицию. В Атланте группа демонстрантов попыталась перекрыть шоссе, выступая против полицейского произвола, а также отправилась к дому губернатора, требуя справедливости в новом разбирательстве.