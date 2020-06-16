Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в городе снимут оставшиеся ограничения. По его словам, это точно не произойдет раньше середины июля.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в городе снимут оставшиеся ограничения. По его словам, это точно не произойдет раньше середины июля.Собянин пояснил, что между снятием ограничений должен пройти переходный период. "Смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас", — отметил мэр.С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска. Открылись парикмахерские, салоны красоты, ветклиники. С 16 июня заработали летние веранды кафе, через неделю в обычном режиме начнут функционировать стационарные заведения общепита, сообщает ТАСС.С 23 июня откроются фитнес-клубы, детские сады, учреждения соцзащиты. Под запретом остается работа кинотеатров, театров, а также проведение массовых мероприятий. В Москве сохраняется масочно-перчаточный режим.