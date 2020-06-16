Претендент на пост президента Белоруссии и один из главных оппонентов Александра Лукашенко, жена блогера Сергея Тихановского Светлана сообщила о поступивших в ее адрес угрозах. Они связаны с ее участием в предвыборной гонке, рассказала она.

Претендент на пост президента Белоруссии и один из главных оппонентов Александра Лукашенко, жена блогера Сергея Тихановского Светлана сообщила о поступивших в ее адрес угрозах. Они связаны с ее участием в предвыборной гонке, рассказала она.Тихановская смогла собрать 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения кандидатом на президентских выборах – 2020. На днях ей поступили угрозы, сообщила она.По словам Тихановской, ей позвонили и предупредили, что она должна прекратить участие в предвыборной гонке. Неизвестный угрожал ее детям, рассказала она.Тихановская намекнула, что может выйти из президентской гонке. "Передо мной стоит выбор – дети или дальнейшая борьба. Думаю, мой выбор будет очевиден", – сказала она в заявлении, распространенном во вторник, 16 июня.Светлана Тихановская начала предвыборную гонку после того как ее супруга задержали в конце мая после пикета в Гродно. Его обвинили в организации беспорядков.Спустя несколько дней на даче Тихановских прошли обыски. Сообщалось, что оперативники изъяли 900 тысяч долларов.Светлана Тихановская рассказывает об угрозах в свой адрес.«Если бы Сергей был на свободе, он бы сказал вам не сдаваться».— TUT.BY (@tutby)Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко идет на шестой срок. Наиболее сильными конкурентами Батьки являются бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало и банкир Виктор Бабарико.Поставить подписи за альтернативных кандидатов в городах республики выстраиваются многокилометровые очереди. Периодически происходят митинги и пикеты. Несогласные с политикой руководства страны призывают уйти в отставку.