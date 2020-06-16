Появилась информация об ухудшении самочувствия зараженной коронавирусом супруги президента Украины. Первую леди страны экстренно госпитализировали.
Появилась информация об ухудшении самочувствия зараженной коронавирусом супруги президента Украины. Первую леди страны экстренно госпитализировали.
В пресс-службе офиса главы государства рассказали, что Елена Зеленская была доставлена в киевскую больницу. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Состояние первой леди Украины оценивается как стабильное.
Результаты теста на COVID-19 у Владимира Зеленского и его детей оказались отрицательными. Из-за болезни жены президент перешел на особый режим работы. Он общается с ограниченным кругом лиц и проводит совещания в режиме онлайн.
О заражении супруги украинского лидера стало известно 12 июня. Зеленская призналась, что сильно удивилась диагнозу, так как соблюдала все ограничительные меры. Несколько дней она лечилась дома, сообщает .
Ранее президент заявил о желании подхватить COVID-19. хотел бы показать гражданам, что это не чума. "Чтобы не было депрессии. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем", – сказал политик.
20 Май 2020 в 11:01 PDT
По состоянию на 16 июня на Украине зафиксировано 32 476 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 14 528 человек, скончались 912 пациентов.