Машина влетела в автомобили, стоявшие на проезжей части, и сотрудница полиции оказалась зажата между двумя транспортными средствами. Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными тяжелыми травмами.

Женщина-полицейский получила тяжелые травмы в результате аварии на проспекте Палладина в Киеве, момент которого запечатлел регистратор очевидца.Сотрудница правоохранительных органов занималась оформлением ДТП, один из участников которого скрылся. В этот момент в стоящие транспортные средства врезался автомобиль Hyundai, женщину зажало между двух машин.Как сообщают СМИ, пострадавшая получила черепно-мозговую травму, травму живота, открытый перелом правой голени и закрытый перелом левой голени. Еще одним травмированным оказался один из участников аварии, отделавшийся сравнительно легко.